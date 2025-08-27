Logo SportMediaset
Calcio

Inter, 30 anni fa l'esordio in Serie A di Javier Zanetti

27 Ago 2025 - 09:12

Giorno speciale per Javier Zanetti che il 27 agosto di 30 anni fa esordiva in Serie A con la maglia dell'Inter. Era la prima giornata di campionato e la squadra nerazzurra batteva 1-0 il Vicenza a San Siro grazie a una punizione di Roberto Carlos. Arrivato quasi in sordina, come spalla dell'attaccante Sebastian Rambert, Zanetti domenica dopo domenica, dribbling dopo dribbling, ha conquistato il popolo nerazzurro. Quella 27 agosto 1995 per il numero 4, maglia che l'Inter ha ritirato per omaggiare l'esterno argentino, è stata la prima delle 858 presenze col club meneghino con cui Zanetti ha vinto 16 trofei realizzando 21 gol. Zanetti è il giocatore che ha collezionato più presenze con l'Inter.

