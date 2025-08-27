Club Italia presenta il Progetto Under 14

Il Club Italia ha presentato ufficialmente il Progetto Under 14, a margine del convegno organizzato dalla Lega Serie A e SFS 'Pianificazione e strategie nelle categorie giovanili', all'Arena Civica 'Gianni Brera' di Milano. L'iniziativa federale rappresenta l'anello di congiunzione tra il progetto per lo sviluppo del calcio giovanile (fasce di età 6-13 anni), coordinato da Cesare Prandelli, e l'attività internazionale delle selezioni azzurre a partire dall'Under 15. L'obiettivo è creare valore aggiunto per il sistema calcio giovanile italiano, offrendo ai ragazzi una concreta opportunità di crescita individuale. Un concetto chiave, quello della fiducia reciproca e della collaborazione, che anima tutto il lavoro del Club Italia, dalla Nazionale maggiore fino all'Under 15, come ha sottolineato il capo delegazione Gianluigi Buffon, presente all'evento: "Siamo sicuri di avere una Nazionale di ottimo livello - ha dichiarato il campione del mondo 2006 -, con grandi calciatori. E questa è la base di partenza più importante".
Il progetto sarà guidato tecnicamente dal coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili, Maurizio Viscidi, con una metodologia unica e un eserciziario strutturato. La supervisione è affidata a Luigi Milani, mentre l'organizzazione logistica e amministrativa sarà gestita dal Club Italia. Verrà creata una struttura interna dedicata esclusivamente a questo progetto, che opererà in 11 Centri Federali Territoriali (CFT), con attività itineranti a copertura di tutto il territorio nazionale. "Abbiamo illustrato il Progetto Under 14 - ha spiegato Viscidi - facendo capire alle società che convocheremo il maggior numero possibile di calciatori per mapparli. I raduni saranno mensili e prevederanno esercitazioni tecniche mirate a stimolare le qualità individuali, perché il nostro modello di allenamento è basato sulla tecnica e sul dribbling". Il progetto prevede il coinvolgimento sia di atleti tesserati per società professionistiche (Serie A, B e C) sia per quelle dilettantistiche (LND), con un'ampia rotazione dei convocati e un monitoraggio costante, anticipando di un anno e mezzo lo scouting della futura Nazionale Under 15. Particolare attenzione sarà riservata ai ragazzi 'ritardatari' nella crescita fisica e a quelli in attesa di perfezionare il percorso per ottenere la cittadinanza italiana.
