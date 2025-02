Insulto razzista, calciatore 15enne squalificato 10 giornate

Un calciatore under 15 del Ponderano, società sportiva della provincia di Biella, è stato squalificato per dieci giornate per "insulti a sfondo razziale per provenienza territoriale", come si legge nel provvedimento della Lega nazionale dilettanti. Il Ponderano finisce così nuovamente al centro delle polemiche, dopo che era stato multato alcune settimane fa per insulti razzisti che un genitore aveva rivolto a un avversario durante una partita dell'under 14. L'episodio contestato è avvenuto il 16 febbraio scorso, durante l'incontro tra il Ponderano e il Valle Elvo. Il giovanissimo calciatore avrebbe rivolto al portiere avversario la frase "napoletano di m...". L'insulto sarebbe stato sentito direttamente dall'arbitro.