Insulti razzisti a Danso dopo l'errore che condanna il Tottenham: gli Spurs denunciano
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Il Tottenham ha sporto denuncia alla polizia britannica contro gli insulti razzisti via social che hanno investito il difensore austriaco Kevin Danso, accusato di aver causato il gol, nei minuti di recupero, di Georginio Rutter che ha fatto agguantare il definitivo 2-2 al Brighton nel match di ieri con gli Spurs. Un risultato che mantiene il Tottenham in zona retrocessione in Premier League.
Il Tottenham ha condannato il "razzismo vile e disumanizzante" rivolto a suo giocatore. "Dalla partita di ieri contro il Brighton, disputata durante il weekend 'No Room For Racism' della Premier League, Kevin Danso è stato, e continua ad essere, oggetto di significativi e aberranti insulti razzisti sui social media - spiega il club londinese - Abbiamo sentito e visto un razzismo vile e disumanizzante. Un comportamento che è senza dubbio un reato penale. Non sarà tollerato".
Il Tottenham ha affermato che "farà pressione affinché vengano presi i provvedimenti più severi possibili contro ogni singola persona che identificheremo. Kevin ha il nostro pieno e incondizionato supporto, sia come giocatore che come persona. Nessuno in questo club sarà mai solo di fronte a questa situazione". La Premier League ha rilasciato una dichiarazione su X a sostegno di Danso, avvertendo che "qualsiasi individuo identificato e riconosciuto colpevole di discriminazione dovrà affrontare le conseguenze più severe possibili, tra cui squalifiche da parte del club e procedimenti legali".