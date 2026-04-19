Insulti razzisti a Danso dopo l'errore che condanna il Tottenham: gli Spurs denunciano

Il Tottenham ha sporto denuncia alla polizia britannica contro gli insulti razzisti via social che hanno investito il difensore austriaco Kevin Danso, accusato di aver causato il gol, nei minuti di recupero, di Georginio Rutter che ha fatto agguantare il definitivo 2-2 al Brighton nel match di ieri con gli Spurs. Un risultato che mantiene il Tottenham in zona retrocessione in Premier League.

Il Tottenham ha condannato il "razzismo vile e disumanizzante" rivolto a suo giocatore. "Dalla partita di ieri contro il Brighton, disputata durante il weekend 'No Room For Racism' della Premier League, Kevin Danso è stato, e continua ad essere, oggetto di significativi e aberranti insulti razzisti sui social media - spiega il club londinese - Abbiamo sentito e visto un razzismo vile e disumanizzante. Un comportamento che è senza dubbio un reato penale. Non sarà tollerato".