Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Insulti razzisti a Semenyo, Van Dijk: "Una vergogna"

16 Ago 2025 - 21:03

La Premier League si apre con una vittoria del Liverpool ma anche con il primo caso di razzismo della stagione: la gara è stata interrotta dopo che il giocatore del Bournemouth ha segnalato all'arbitro gli insulti riceviti da uno spettatore. Sul caso è tornato anche il capitano dei Reds, Virgil Van Dijk, che ha definito "una vergogna assoluta" quanto accaduto: "Ho parlato molto con lui (Semenyo) a riguardo", ha detto l'olandese. "Prima di tutto, volevo sapere cosa fosse successo e sono contento che le autorità si stiano occupando di tutto, questa è la cosa principale. Ma noi siamo completamente al suo fianco e penso che ognuno di voi qui direbbe la stessa cosa: queste cose non possono accadere. Quindi, per qualsiasi supporto di cui abbia bisogno, io sono qui per lui. Siamo tutti qui per lui, a dire il vero, ma anche il club sta affrontando la situazione nel modo giusto. Ne sono pienamente convinto. Soprattutto le autorità devono occuparsene ora e, come ho detto, queste cose non possono assolutamente accadere. Non ci posso credere e potrei dire che non dovrebbe succedere, ma purtroppo succede ed è una vergogna assoluta ai miei occhi. Queste cose non dovrebbero mai accadere nel mondo, non solo nel calcio". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46:03
Como-Sudtirol: partita integrale

Como-Sudtirol: partita integrale

09:12
Fabregas: "Se giochiamo così, non si vince"

Fabregas: "Se giochiamo così, non si vince"

01:19
Casiraghi: "Contenti per il primo tempo"

Casiraghi: "Contenti per il primo tempo"

06:50
Castori: "Abbiamo regalato troppo"

Castori: "Abbiamo regalato troppo"

04:05
CLIP PIPPO BAUDO A TIKI TAKA - 17/05/2021 SRV

Addio Pippo Baudo: quella volta a Tiki Taka tra Pirlo, Ronaldo e Dybala

08:53
Stroppa: "Una partita di livello"

Stroppa: "Una partita di livello"

02:24
Festa: "Ci hanno sovrastato"

Festa: "Ci hanno sovrastato"

01:37
SRV PIPPO BAUDO PER SITO 16/8 SRV

Pippo Baudo e la sua passione per il calcio: Juve e Catania nel cuore

05:25
Possanzini: "Siamo stati timorosi"

Possanzini: "Siamo stati timorosi"

02:24
32esimi, tutti i gol del venerdì

32esimi, tutti i gol del venerdì

06:15
Yeboah: "Voglio alzare il mio livello"

Yeboah: "Voglio alzare il mio livello"

01:23
45' | Gol di Piccoli (Cagliari-Entella 1-0)

Piccoli a segno prima dell'intervallo: Cagliari-Entella 1-0

02:03
Giacchetta: "Abbiamo tanto entusiasmo"

Giacchetta: "Abbiamo tanto entusiasmo"

02:50
Osti: "I tifosi sono tornati a sostenerci grazie a Pippo Inzaghi"

Osti: "I tifosi sono tornati a sostenerci grazie a Pippo Inzaghi"

03:03
Venezia-Mantova 4-0: gli highlights

Venezia-Mantova 4-0: gli highlights

01:46:03
Como-Sudtirol: partita integrale

Como-Sudtirol: partita integrale

I più visti di Calcio

DICH TUDOR POST JUVE-JUVE NEXT GEN 13/8 DICH

Juve, Tudor: "Spiace per i fischi a Vlahovic"

HL NAPOLI OLYMPIACOS 2-1 SRV

Il Napoli batte 2-1 l'Olympiacos: i gol della sfida

Chevalier fa una papera, i social se la ridono con Donnarumma: "È il karma". Poi il riscatto

13 DICH JASHARI PRESENTAZIONE 14/8 DICH

Jashari: "Ho sempre voluto soltanto il Milan, è un sogno che diventa realtà"

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Domani Milan-Bari

Allegri: "Grande rispetto per il Bari, ci vuole equilibrio"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:26
Lazio, Mandas: "Pronti per inizio campionato, c'è unione"
22:12
Amichevoli: la Lazio batte l'Atromitos, decidono Noslin e Pedro
21:36
Inter-Olympiacos, Dimarco sostituito al 30': le condizioni dell'esterno
21:27
Addio a Pippo Baudo, aveva 89 anni
21:22
Far west Lazio-Atromitos, l'amichevole finisce in rissa: Castellanos espulso