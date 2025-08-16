Insulti razzisti a Semenyo, Van Dijk: "Una vergogna"

La Premier League si apre con una vittoria del Liverpool ma anche con il primo caso di razzismo della stagione: la gara è stata interrotta dopo che il giocatore del Bournemouth ha segnalato all'arbitro gli insulti riceviti da uno spettatore. Sul caso è tornato anche il capitano dei Reds, Virgil Van Dijk, che ha definito "una vergogna assoluta" quanto accaduto: "Ho parlato molto con lui (Semenyo) a riguardo", ha detto l'olandese. "Prima di tutto, volevo sapere cosa fosse successo e sono contento che le autorità si stiano occupando di tutto, questa è la cosa principale. Ma noi siamo completamente al suo fianco e penso che ognuno di voi qui direbbe la stessa cosa: queste cose non possono accadere. Quindi, per qualsiasi supporto di cui abbia bisogno, io sono qui per lui. Siamo tutti qui per lui, a dire il vero, ma anche il club sta affrontando la situazione nel modo giusto. Ne sono pienamente convinto. Soprattutto le autorità devono occuparsene ora e, come ho detto, queste cose non possono assolutamente accadere. Non ci posso credere e potrei dire che non dovrebbe succedere, ma purtroppo succede ed è una vergogna assoluta ai miei occhi. Queste cose non dovrebbero mai accadere nel mondo, non solo nel calcio".