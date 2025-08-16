Lazio, Mandas: "Pronti per inizio campionato, c'è unione"

"E' stata una partita nervosa nel primo tempo, ma oggi abbiamo giocato il nostro calcio, siamo pronti per l'inizio del campionato. Lavoriamo tanto in allenamento sulla fase difensiva, ma possiamo ancora fare di più. Per noi è molto importante fare tanti clean sheet, per me che sono il portiere e per tutta la squadra. I miei obiettivi? Aiutare la squadra quando posso. Quest'anno siamo uniti, per me questo terzo anno è molto importante e sono molto felice": Così Christos Mandas, portiere della Lazio, commenta ai canali ufficiali del club la vittoria contro i greci dell'Atromitos nell'ultima amichevole prima dell'esordio in campionato contro il Como. "I tifosi della Lazio sono sempre con noi ed è molto importante. L'anno scorso è stata un'esperienza importante, quest'anno possiamo fare tutte le cose giuste. Vogliamo parlare in campo, penso che quest'anno tutti saremo molto importanti per la squadra", conclude il portiere.