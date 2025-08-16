Roma, Cristante: "Stiamo capendo cosa chiede Gasp, ma la Roma è pronta"

"Alla fine abbiamo lavorato tanto, stiamo iniziando a comprendere cosa vuole il mister, il suo gioco, tutto quanto, e penso siamo a buon punto. Siamo pronti per il campionato, si inizia". Così Bryan Cristante, centrocampista della Roma, dopo il pari per 2-2 contro il Neom della Roma a 7 giorni dallo start del campionato. "Sì, sarà una partita dura, difficile - ha poi risposto a chi gli chiede dell'esordio contro il Bologna in programma il 23 agosto allo stadio Olimpico -. Noi siamo pronti, abbiamo fatto un'ottima preparazione". Parlando di Gasperini che Cristante ha avuto anche a Bergamo ha poi detto: "Con lui si lavora tanto sul campo e abbiamo le idee molto chiare, sappiamo tutti quello che dobbiamo fare. Dobbiamo andare forte, è un modo di giocare che richiede tanta intensità, lo sappiamo e dobbiamo far bene".