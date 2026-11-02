Figc: nuova riunione tra Leghe, B C e D aspettano programmi dei candidati

La B, la C e la LND aspettano i programmi dei due candidati, Giovanni Malagò per la Lega Serie A e Adriano Galliani per Aic-Aiac, per valutare i contenuti e scegliere chi supportare alla presidenza della Figc. È quanto emerge dalla nuova riunione di aggiornamento tra le leghe, avvenuta da remoto oggi pomeriggio. La Serie A di Ezio Simonelli, la Serie B di Paolo Bedin, la Serie C di Matteo Marani e la Lega Nazionale Dilettanti di Giancarlo Abete si sono sentite online per quasi un'ora. B, C e LND si incontreranno nuovamente dopo il 5, quando le due candidature saranno ufficiali e i manifesti elettorali sul tavolo. Per la Serie A, invece, non c'è più necessità di partecipare a questi confronti sui candidati, visto che undici club hanno firmato per il commissario Malagò. Il presidente Simonelli, apprende l'ANSA, resta comunque disponibile per incontri con le altre Leghe per eventuali programmi di interesse comune. Galliani sta ancora lavorando per i dettagli del suo piano di governo. Malagò è intenzionato a presentare la propria candidatura nelle prossime ore, al più tardi il 4 mattina. Il suo programma è l'aggiornamento di quanto proposto quando vinse le elezioni ad aprile. Tra le cose già portate a dama in questi mesi le varie nomine del settore tecnico, i passi avanti verso Euro2032 e il riavvio del progetto di riqualificazione di Coverciano. Tra le cose più importanti c'è anche il rilancio dell'attività di base: i club vengono affiancati infatti da personale qualificato della Figc. Inoltre, Malagò sta trattando con il ministro dello Sport, Andrea Abodi, sui finanziamenti per vivai e calcio femminile.