Figc: nuova riunione tra Leghe, B C e D aspettano programmi dei candidati

02 Nov 2026 - 18:50
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La B, la C e la LND aspettano i programmi dei due candidati, Giovanni Malagò per la Lega Serie A e Adriano Galliani per Aic-Aiac, per valutare i contenuti e scegliere chi supportare alla presidenza della Figc. È quanto emerge dalla nuova riunione di aggiornamento tra le leghe, avvenuta da remoto oggi pomeriggio. La Serie A di Ezio Simonelli, la Serie B di Paolo Bedin, la Serie C di Matteo Marani e la Lega Nazionale Dilettanti di Giancarlo Abete si sono sentite online per quasi un'ora. B, C e LND si incontreranno nuovamente dopo il 5, quando le due candidature saranno ufficiali e i manifesti elettorali sul tavolo. Per la Serie A, invece, non c'è più necessità di partecipare a questi confronti sui candidati, visto che undici club hanno firmato per il commissario Malagò. Il presidente Simonelli, apprende l'ANSA, resta comunque disponibile per incontri con le altre Leghe per eventuali programmi di interesse comune. Galliani sta ancora lavorando per i dettagli del suo piano di governo. Malagò è intenzionato a presentare la propria candidatura nelle prossime ore, al più tardi il 4 mattina. Il suo programma è l'aggiornamento di quanto proposto quando vinse le elezioni ad aprile. Tra le cose già portate a dama in questi mesi le varie nomine del settore tecnico, i passi avanti verso Euro2032 e il riavvio del progetto di riqualificazione di Coverciano. Tra le cose più importanti c'è anche il rilancio dell'attività di base: i club vengono affiancati infatti da personale qualificato della Figc. Inoltre, Malagò sta trattando con il ministro dello Sport, Andrea Abodi, sui finanziamenti per vivai e calcio femminile.

Ultimi video

01:41
Il tormentone: l'Inter e gli scontri diretti

Il tormentone: l'Inter e gli scontri diretti

01:34
RULLO SRV GATTUSO "NUOVO" SHOW 2/11 SRV

Gattuso no limits: dentro una rivoluzione personale

00:20
DICH THURAM SU APPROCCI SBAGLIATI PER SITO 2/11 DICH

Thuram: "Approcci sbagliati? Sappiamo di doverci lavorare"

00:19
DICH THURAM SU SUO MOMENTO PER SITO 2/11 DICH

Thuram: "Gioco sempre? Non c'è fatica, è il sogno di ogni giocatore"

00:37
DICH CHIVU SU CHAMPIONS PER SITO 2/11 DICH

Chivu: "Playoff o no, consapevoli della nostra forza e vogliamo andare avanti"

00:49
DICH CHIVU SU FEYENOORD PER SITO 2/11 DICH

Chivu e il Feyenoord: "Loro squadra forte, ma vogliamo metterli in difficoltà"

00:48
DICH CHIVU SU REAZIONE PER SITO 2/11 DICH

Chivu volta pagina: "Derby? Io credo nel lavoro e in questa squadra"

02:30
RULLO SRV NAPOLI ALLEGRI NELLA... RISSA! 2/11 SRV

Allegri, che succede? Ora è crisi profonda

02:16
RULLO SRV LA RIVINCITA DI SPALLETTI 2/11 SRV

Spalletti, i segreti di una rivincita

01:17
Social da pazzi

Social da pazzi

02:01
Chivu sotto esame

Chivu sotto esame

01:43
Trevisani: "L'Inter dopo il derby non sta benissimo, ora la Champions"

Trevisani: "L'Inter dopo il derby non sta benissimo, ora la Champions"

01:51
Trevisani: "Non penso che la Juve abbia risolto i suoi problemi"

Trevisani: "Non penso che la Juve abbia risolto i suoi problemi"

01:24
Inter, Miceli: "Amorim recupera Gila, Rabiot e Moreira"

Inter, Miceli: "Amorim recupera Gila, Rabiot e Moreira"

01:34
Amorim, questo è Milan: ora serve la costanza

Amorim, questo è Milan: ora serve la costanza

01:41
Il tormentone: l'Inter e gli scontri diretti

Il tormentone: l'Inter e gli scontri diretti

I più visti di Calcio

DICH MIX POST DERBY 3 31/10 DICH

Moreira: "Serata speciale, spero di poter regalare altre emozioni ai tifosi"

Juventus-Napoli 2-0: gli highlights

Juventus-Napoli 2-0: gli highlights

DICH CHIVU 1 CONFERENZA POST MILAN 31/10 DICH

Chivu: "Costretti a cambiare, ci manca qualcosa rispetto allo scorso anno"

Spalletti, un anno nero

Spalletti, un anno nero

DICH SPALLETTI PER SITO 31/10 DICH

Spalletti: "Se qualcuno pensa che arretri si sbaglia"

DICH GASPERINI 2 POST UDINESE 31/10 DICH

Gasperini: "In questa Roma mi rivedo, tutti determinanti"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:35
Inter, Thuram: "Pronti a ripartire, ci siamo detti cose in faccia come in famiglia"
19:24
F1: Russell elude i media in Messico, multa di 5mila dollari
19:20
Roma, De Roon: "Gasperini unico, con Manchester per fare grande risultato"
19:01
Il Lecce perde anche Monteiro, ha una lesione al polpaccio. Niente Torino, quando torna
Damien Comolli
18:55
Pisa, primo incontro tra nuovo presidente Comolli e sindaco Conti