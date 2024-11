INSULTA L'ARBITRO DONNA: SQUALIFICATO PER 11 GIORNATE IL FRATELLO DI PISILLI

Maxi squalifica per Mattia Pisilli, il fratello del giocatore della Roma Niccolò. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il calciatore del Nuova Pescia Romana sarebbe stato fermato per undici giornate in seguito a un'espulsione a cui ha fatto seguito una serie di insulti rivolti alla direttrice di gara. "Alla notifica del provvedimento, disciplinare, rivolgeva all'arbitro espressioni minacciose ed offensive, di natura discriminatoria altresì per motivi di sesso. Ritardava inoltre l'uscita dal terreno di gioco" ha spiegato il Giudice Sportivo nella sentenza.