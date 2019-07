"Penso che questo sia il Napoli più forte in cui ho giocato, stiamo crescendo tanto con l'inserimento di tanti giovani campioni come Fabian Ruiz. Siamo un grande gruppo, il mister sta cercando di far passare i suoi concetti per affrontare la stagione alla grande e vincere. La società sta completando la rosa sperando di fare grandi cose". Così Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, parlando dal ritiro di Dimaro. "La partita di ieri serviva a mettere benzina nelle gambe. Del mio ruolo ne ho parlato con il mister, ma non devo convincerlo. Lui ha esperienza e sa quello che posso dare. io cercherò sempre di dimostrare in campo la fiducia che ripone in me", ha aggiunto.