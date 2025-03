Inghilterra, Tuchel dopo il debutto: "Possiamo e dobbiamo fare meglio"

Thomas Tuchel ha commentato così il suo debutto vincente sulla panchina della nazionale inglese: "Possiamo fare meglio, dobbiamo fare meglio - le parole del ct tedesco -. Abbiamo iniziato bene, abbiamo avuto sette-otto minuti con il 100% di possesso palla, con molti passaggi e molta energia. L'avversario però era difficile da abbattere perché difendeva con un blocco basso. Nel secondo tempo ho pensato che fossimo troppo lenti e in generale non correvamo abbastanza senza palla per attaccare la loro linea difensiva. Lewis-Skelly? Giocatore straordinario. Personalità straordinaria. È arrivato in ritiro e ha dimostrato subito che è facile innamorarsi di lui. Bellingham? Senza dubbio è un giocatore chiave per noi, ha fatto un assist fantastico sul primo gol, mi aspetto cose speciali da Jude. È pronto ad assumersi la responsabilità e dobbiamo creare un ambiente in cui possa rendere al massimo. Rashford e Foden? Speravo in un impatto maggiore in quei ruoli. Servivano più dribbling e corse più aggressive verso l'area. In generale questo è mancato. Non sono stati decisivi come avrebbero potuto".