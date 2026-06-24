Inghilterra-Ghana: prima solo Madueke poi anche Saka, ma l'ampiezza del gioco non basta a Tuchel

Ingabbiata dall'atteggiamento tattico molto prudente del Ghana, l'Inghilterra cerca degli sbocchi per tutto il primo tempo attaccando sulla destra. In questa fase della partita, l'unico giocatore veramente superiore alla mediocrità è Noni Madueke, che tenta qualcuna delle sue sterzate, cerca l'ampiezza del gioco, si apre degli spazi anche dove sembrano non esserci. Il problema è che quando mette in mezzo il pallone, nell'area ci sono tanti ghanesi e pochi inglesi, quindi tutto diventa vano. Però almeno ha il merito di tentare qualche variazione sul tema.