Mondiali 2026, Inghilterra-Ghana 0-0: Kane a secco, pari per i britannici

Non va oltre lo 0-0 l’Inghilterra contro il Ghana, pareggio ed entrambe a quota 4 punti nel gruppo L del Mondiale 2026. Primo tempo dai ritmi incredibilmente bassi: poche occasioni da una parte e dall’altra. Gli uomini di Tuchel ci provano con qualche sgasata di Madueke e qualche conclusione dalla media distanza di Rice, senza però incidere. La difesa del Ghana è molto solida, e Semenyo è sempre un pericolo davanti. Dopo il primo tempo Tuchel prova a cambiare qualcosa: l’ingresso di Saka scuote un po’ i britannici. L’esterno dell’Arsenal ci prova prima di testa e poi con un sinistro da fuori, ma non trova il bersaglio grosso. A pochi minuti dal 90’ arriva l’occasione più colossale per i Tre Leoni: traversa colpita di testa da O’Reilly, poi sul tap-in successivo Kane si divora clamorosamente il gol partita. Nessun gol e poche emozioni, ma Inghilterra e Ghana sono in vetta insieme al gruppo L.