Infinita Calciopoli: Giraudo ricorre alla Corte Europea dei Diritti

L'ex amministratore delegato della Juventus Antonio Giraudo - in carica dal 1994 al 2006 e sospeso a vita a seguito dello scandalo di 'Calciopoli' - ha presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché, sostanzialmente, nel corso del procedimento a suo carico non sarebbe stati violati i diritti della difesa. Secondo quanto sostenuto nell'istanza presentata, a suo danno sarebbe stato violato l'articolo 6 della Convenzione, che garantisce l'accesso a un tribunale precostituito per legge e il diritto ad un giusto processo, consentendo alle federazioni sportive la creazione appunto di giurisdizioni disciplinari non "precostituite per legge", che hanno lasciato al ricorrente e ai suoi avvocati soltanto 7 giorni per predisporre le difese, lasso di tempo insufficiente anche solo per la semplice lettura di un fascicolo di oltre 7000 pagine.