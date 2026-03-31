Infantino incontra Sheinbaum: "Mondiali in Messico saranno un successo"

Lunedì la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha incontrato il presidente della Fifa Gianni Infantino per valutare i preparativi per i Mondiali del 2026, che saranno co-organizzati da Messico, Stati Uniti e Canada tra giugno e luglio. Sheinbaum ha dichiarato sui suoi social media di aver fatto colazione con Infantino al Palazzo Nazionale "perché stiamo valutando tutto in vista dei prossimi Mondiali", aggiungendo che "andrà tutto benissimo". Il torneo prenderà il via l'11 giugno nell'iconico Stadio Azteca di Città del Messico con la partita tra la nazionale messicana e il Sudafrica. Sabato scorso si è disputata un'amichevole tra Messico e Portogallo nello stesso stadio, nell'ambito dei preparativi per i Mondiali. L'evento è stato funestato dalla morte di un tifoso caduto dal secondo anello al piano terra della zona VIP. "Questa inaugurazione sarà storica, eccezionale", ha affermato Sheinbaum, stringendo tra le mani una bandiera Fifa insieme a Infantino. Il presidente della Fifa ha fatto eco alle parole di Sheinbaum, assicurando che i Mondiali saranno "un successo per il Messico".