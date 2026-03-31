Napoli: Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti

31 Mar 2026 - 11:59

Romelu Lukaku non si è presentato all'allenamento del Napoli di stamattina. L'attaccante belga è rimasto ad Anversa: il club azzurro oggi lo aspettava a Castel Volturno per l'allenamento come tutto il resto della rosa che non gioca con le Nazionali in questi giorni. Lukaku ha riferito nei giorni scorsi che i medici della Nazionale del Belgio, dove si era presentato in ritiro, gli avevano diagnosticato un'infiammazione con presenza di liquido nel muscolo flessore dell'anca. Si aspettano ora eventuali provvedimenti del club azzurro.

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