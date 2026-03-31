Bosnia-Italia senza goal line technology

31 Mar 2026 - 13:43

"Di campi peggiori ne ho visti anche qui e per qui intendo i Balcani dove ho allenato per una stagione: quindi niente scuse, niente alibi, si va e si gioca facendo quello che dobbiamo...". L'Italia di Gattuso è pronta a scendere in campo a Zenica per la finale playoff contro la Bosnia che mette in palio un pass per il prossimo Mondiale e a tenere banco è lo stadio in cui giocheranno gli Azzurri, un impianto da 15mila posti (ma stasera i tifosi saranno molti meno perché la capienza è ridotta) circondato da palazzi e con il campo in condizioni precarie. Ma non solo, perché lo stadio di Zenica non è attrezzato per la goal line technology, che quindi stasera, nonostante l'importanza del match, non ci sarà. Le regole uefa stabiliscono infatti che il suo utilizzo dipende dalla scelta e dalla possibilità fella federazione organizzatrice dell'incontro. 

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