Real Madrid, nelle prossime ore esami per Valverde

Ore di attesa in casa Real Madrid dove c'è molta preoccupazione per l'esito degli esami di Federico Valverde, uscito nei minuti finali della partita contro il Liverpool a causa di un fastidio muscolare accusato agli adduttori. L'esito è atteso entro la giornata di oggi, con Xabi Alonso che aspetta di capire se, ed eventualmente per quanto tempo, dovrà fare a meno di Valverde, fino a questo momento imprescindibile nei meccanismi dei blancos con 11 presenze il Liga e 3 in Champions League.