Genoa, primo allenamento nel pomeriggio per De Rossi

Il Genoa cfc con una nota ha annunciato l'arrivo sulla panchina del club di Daniele De Rossi. Il tecnico ha già incontrato i giocatori della rosa e nel pomeriggio guiderà il suo primo allenamento. De Rossi farà il suo esordio domenica al Ferraris anche se dovrà rimanere in tribuna perché deve scontre un turnio di squalifica. Il club ha annunciato che De Rossi verrà presentato domani assieme al neo direttore sportivo Diego Lopez. Nella nota il club ha ringraziato Roberto Murgita e Domenico Criscito, in panchina come tecnici ad interim contro il Sassuolo, "per l'ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori".