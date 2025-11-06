Kings Cup, al via i playoff a Cologno Monzese

Lunedì 10 novembre prenderanno il via, alla Fonzies Arena di Cologno Monzese, i playoff della Kings Cup Lottomatica.sport Italy. Si inizierà con la Last Chance, una fase a eliminazione diretta che vedrà in campo le squadre qualificate nella fase regolare a gironi. Tra queste, i Boomers di Fedez e i D-POWER, guidati da Diletta Leotta e Bobo Vieri, che affronteranno i BIGBRO di Moonryde, pro gamer di Call of Duty, nella cui squadra militano anche Davide Moscardelli e Spizzi, alias con cui gioca Alessandro Florenzi. Fuori dai playoff, invece, gli Zeta, guidati dal co-presidente Luca Toni, dalla vicepresidentessa Melissa Satta e dal coach Christian Brocchi.