Kings Cup, al via i playoff a Cologno Monzese

06 Nov 2025 - 12:46
Lunedì 10 novembre prenderanno il via, alla Fonzies Arena di Cologno Monzese, i playoff della Kings Cup Lottomatica.sport Italy. Si inizierà con la Last Chance, una fase a eliminazione diretta che vedrà in campo le squadre qualificate nella fase regolare a gironi. Tra queste, i Boomers di Fedez e i D-POWER, guidati da Diletta Leotta e Bobo Vieri, che affronteranno i BIGBRO di Moonryde, pro gamer di Call of Duty, nella cui squadra militano anche Davide Moscardelli e Spizzi, alias con cui gioca Alessandro Florenzi. Fuori dai playoff, invece, gli Zeta, guidati dal co-presidente Luca Toni, dalla vicepresidentessa Melissa Satta e dal coach Christian Brocchi.

Le Final Four si terranno lunedì 17 novembre e assegneranno il titolo di campione della Kings Cup Lottomatica.sport Italy. La squadra vincitrice parteciperà poi al triangolare europeo contro le campionesse di Spagna e Germania. In palio il titolo di campione d’Europa.
Per informazioni e biglietti: https://kingsleague.pro/it/italia

