Calcio

Scaroni: "Inchiesta ultrà? Liberato Curva Milan da criminali"

06 Nov 2025 - 09:05

"Ho appreso che nelle nostre curve non si faceva solo il tifo, ma anche attività illegali. Noi vogliamo che questo non avvenga. L'azione della procura di Milano, che ci ha causato molte preoccupazioni, è stata comunque positiva perchè ha liberato le curve da certe persone che usano le curve per compiere atti illegali. È stato un periodo difficile, ma sono grato per quello che abbiamo fatto per mettere ordine a ciò che accade nella nostra curva". Così il presidente del Milan Paolo Scaroni nel corso di un breafing con la stampa al termine dell'Assemblea degli azionisti odierni, che ha approvato il bilancio della stagione 2024/25, a proposito dell'inchiesta della procura di Milano sulle curve di Inter e Milan.

