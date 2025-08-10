Incidente stradale per l'ex ad del Catania Lo Monaco: è grave ma non in pericolo di vita

L’ex ad del Catania e attuale ds dell'Enna Calcio in Serie D Pietro Lo Monaco è rimasto vittima di un incidente stradale nella zona del palermitano dopo aver perso il controllo della sua auto per cause che sono al vaglio degli inquirenti (probabile un colpo di sonno). Lo riferisce il quotidiano Vivi Enna. Immediato il soccorso e il trasferimento in ospedale, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Lo Monaco avrebbe rimediato lesioni in diverse zone del corpo e le sue condizioni sarebbero gravi ma non è in pericolo di vita. "Forza Direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Intanto faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro sulla scia dei tuoi preziosi consigli", il messaggio di augurio dell'Enna sui suoi profili social.