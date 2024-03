Inchiesta Perugia: Lotito chiede di essere sentito da pm Roma per vendita Salernitana

L'ANNUNCIO DEL LEGALE

Lo ha annunciato il legale del patron biancoceleste: vuole parlare con gli inquirenti riguardo alla vendita della Salernitana

© Getty Images Il presidente della Lazio Claudio Lotito, chiede di essere ascoltato dai pm di Roma in merito all'indagine avviata mesi fa dopo una segnalazione della Dna e che ha a oggetto "presunte attività illecite poste in essere dal Gabriele Gravina", presidente della Figc. Lo annuncia il suo legale, Gian Michele Gentile, spiegando che il patron biancoceleste vuole parlare con gli inquirenti in merito al segmento che riguarda la vendita della Salernitana. Il senatore è già stato ascoltato a Perugia e dopo l'atto istruttorio "la Guardia di Finanza - spiega il legale - ha acquisito la documentazione che abbiamo messo a disposizione".

"Lotito chiederà di essere sentito per la questione della Salernitana Calcio che ancora oggi è una ferita aperta per il presidente e ha comportato molti danni anche in sede civile", aggiunge Lotito che mesi fa è stato ascoltato dai pm umbri che indagano sulla presunta attività di dossieraggio messa in atto, tra gli altri, dal luogotenente della Gdf, Pasquale Striano e dal sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, Antonio Laudati. "Confondono strumentalmente il piano politico con dei fatti personali che non hanno nulla a che vedere", ha detto al Tg1.

"Se c'è un'indagine sulla vendita della Salernitana noi chiederemo di essere sentiti dal Pm, ma per noi quello della Salernitana è un problema che riguarda i trustee - ha detto ancora a LaPresse l'avvocato Gentile, legale di Lotito - Ho sentito ieri alla radio che lo stralcio d'indagine mandato a Roma riguarda la vendita della Salernitana, ma non so se c'entra Gravina o meno. Noi per la vendita della Salernitana abbiamo due cause pendenti nei confronti dei trustee, una civile e una penale", sottolinea. Claudio Lotito "come soggetto leso chiederà al Pm di essere interrogato". La segnalazione della Dna? "Noi non sappiamo niente di questo", spiega. "Noi da un anno siamo in causa con i trustee, non è una cosa di oggi. Sappiamo che la società Salernitana che era stata stimata 40-50 milioni è stata venduta a 10. E c'è un procedimento pendente".