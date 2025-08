Inchiesta curve, da ultrà Milan condannati "condotte di estrema violenza": le motivazioni

Le motivazioni della giudice Ilaria Simi sul processo agli ultrà nella discussa inchiesta sulle curve di Inter e Milan sono chiare. Per il Tribunale di Milano, che ha condannato Christian Rosiello (4 anni e 20 giorni), Francesco Lucci (5 anni e 6 mesi) e Riccardo Bonissi (3 anni e 4 mesi), la curva Sud di San Siro da molti anni aveva poso in essere “un insieme di azioni illecite” all’interno di un “programma criminale indeterminato finalizzato a mantenere, anche con condotte di estrema violenza, il monopolio della gestione della tifoseria milanista”. Per questo, e anche per motivazioni quali l’intento di detenere “il potere assoluto senza spartire con altri gli introiti”, il Tribunale ha condannato gli ultrà a risarcire il Milan e la Lega per aver leso le rispettive immagini.