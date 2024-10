Inchiesta curve: confermato carcere per ultrà interista

Il collegio, presieduto dalla giudice Luisa Savoia, ha respinto il ricorso presentato dal legale del 42enne di Melzo che chiedeva l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip Domenico Santoro ed eseguita il 30 settembre. Secondo i pubblici ministeri Paolo Storari e Sara Ombra, Nepi sarebbe uno degli esponenti di vertice della curva che seguendo le "direttive" del capo ultras Andrea Beretta, il rampollo della cosca di Rosarno, Antonio Bellocco (ucciso da Beretta il 4 settembre a Cernusco sul Naviglio) e Marco Ferdico, avrebbe partecipato "direttamente a scontri con tifoserie avversarie" sia in Italia che all'estero e contribuito a gestire "l'attività di bagarinaggio" per favorire gli ingressi "illegali" allo stadio in occasione dei match disputati dall'Inter. Si tratta del secondo ricorso che i giudici del riesame respingono dopo quello, ieri, presentato dalla difesa dell'imprenditore che gestiva i parcheggi fuori dal Meazza, Gherardo Zaccagni.