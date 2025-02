Ciro Immobile non sembra così interessato alla sfida per il titolo che in Serie A sta coinvolgendo Inter, Napoli e Atalanta. L'ex capitano della Lazio si è espresso così ai microfoni di Sky Sport: "Il campionato è aperto, sarà una bella sfida a 3. F1 o Serie A? La Formula 1 è sempre in pole position. Ho un gruppo con tanti miei amici in cui si parla di Formula 1 nel quotidiano. Sono molto appassionato, mi piace davvero tutto di questo sport".