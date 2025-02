Immobile: "Al Besiktas sono felice"

"Sto vivendo una bella esperienza, sono felice. Il campionato è duro, stiamo provando a dire la nostra", queste le parole sull'avventura al Besiktas di Ciro Immobile. L'attaccante azzurro era in Bahrain per i test della nuova stagione di Formula1. Poi l'ex Lazio ha detto la sua sulla corsa scudetto in Serie A: "Sicuramente sarà una bella sfida: è un campionato aperto. L'Inter rispetto a Napoli e Atalanta ha tre competizioni, alla lunga questa cosa può pesare".