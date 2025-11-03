Il Torino convoca i tifosi al Filadelfia martedì pomeriggio

Lo aveva anticipato il tecnico Marco Baroni dopo la partita contro il Pisa, ora è arrivata anche l'ufficialità da parte del club: il Torino si allenerà a porte aperte al Filadelfia nella giornata di martedì. "I tifosi potranno assistere alla sessione pomeridiana accedendo all'impianto dall'ingresso di via Filadelfia a partire dalle ore 14.50" spiega la nota della società per chiamare a raccolta il popolo granata. Così Vlasic e compagni si caricheranno in vista della stracittadina contro la Juventus fissato per sabato alle 18 all'Allianz Stadium. Per Baroni sarà il primo derby della Mole, il presidente Cairo cerca una vittoria che nei vent'anni alla guida del club gli è riuscita soltanto una volta ad aprile 2015.