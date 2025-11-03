Logo SportMediaset

Il Torino convoca i tifosi al Filadelfia martedì pomeriggio

03 Nov 2025 - 14:47
© Getty Images

© Getty Images

Lo aveva anticipato il tecnico Marco Baroni dopo la partita contro il Pisa, ora è arrivata anche l'ufficialità da parte del club: il Torino si allenerà a porte aperte al Filadelfia nella giornata di martedì. "I tifosi potranno assistere alla sessione pomeridiana accedendo all'impianto dall'ingresso di via Filadelfia a partire dalle ore 14.50" spiega la nota della società per chiamare a raccolta il popolo granata. Così Vlasic e compagni si caricheranno in vista della stracittadina contro la Juventus fissato per sabato alle 18 all'Allianz Stadium. Per Baroni sarà il primo derby della Mole, il presidente Cairo cerca una vittoria che nei vent'anni alla guida del club gli è riuscita soltanto una volta ad aprile 2015. 

Napoli, Politano: "L'obiettivo è cancellare Eindhoven. Spalletti? Scelta personale, sono felice per lui"
15:24
Roma, rinviati a domani gli esami di Dybala: si teme lesione
14:47
Il Torino convoca i tifosi al Filadelfia martedì pomeriggio
13:22
Carlo Liedholm: "Papà avrebbe detto 'peccato per la Roma'."
12:48
Milan, Rabiot spinge per il rientro