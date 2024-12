Il St. Ambroeus riceve l'Ambrogino d'Oro di Milano

In soli 6 anni sono stati tesserati dalla società ben 520 giocatori, provenienti da oltre 20 nazioni e 4 continenti: tra i paesi rappresentati Gambia e Marocco in Africa, El Salvador e Perù in America, Iran in Asia e Ucraina in Europa orientale. Ma non si tratta di sola attività sportiva. La tifoseria del club, l’Armata Pirata, si distingue per il ruolo fondamentale nella costruzione di una comunità intorno alla squadra e per l’impegno nel sociale, ad esempio nell’emergenza freddo di questo inverno con l’attività “Se sta mai coi mani in man”: un piccolo aiuto a coloro che durante i mesi più freddi sono costretti a dormire per strada.