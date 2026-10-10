Il Secondo Anello Verde celebra il centenario di San Siro con una coreografia

10 Ott 2026 - 18:32
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Questa sera, prima di Inter-Parma, il Secondo Anello Verde Milano ha esposto una coreografia che ha preparato per celebrare i cento anni di vita di San Siro, nella prima occasione utile per ricordare il compleanno che era caduto il 19 settembre scorso. La parte più calda del tifo nerazzurro lo ha spiegato in un lungo comunicato, precisando anche che è arrivato il divieto di esporre tre striscioni da parte della società. 

"Per onorare questo traguardo storico, abbiamo lavorato duramente per realizzare una coreografia dedicata. dono d'amore per il nostro stadio per restituirgli almeno una parte delle infinite emozioni e dei brividi che ci ha regalato nel corso di questi decenni - si legge nella nota postata su Instagram -. Insieme alla coreografia abbiamo richiesto di esporre tre semplicissimi striscioni dedicati al Meazza e alla sua memoria. Tre messaggi commemorativi, privi di riferimenti politici, prese di posizione o quant'altro. Parole con cui volevamo semplicemente celebrare un simbolo della nostra fede. La Società Inter ci ha comunicato che questi striscioni non avrebbero potuto trovare posto nella nostra Curva. Il motivo? Ufficialmente, nessuno. Ufficiosamente, lo lasciamo giudicare alla vostra intelligenza. Allora la domanda é inevitabile: perché tre messaggi dedicati alla memoria di questo tempio non possono trovare spazio sugli spalti proprio nell'anno del suo centenario? È una domanda semplice, alla quale crediamo che ogni interista abbia il diritto di ricevere una risposta. Non riusciamo a capacitarci di come una società che richiama valori come fratellanza, inclusione e appartenenza possa impedire l'esposizione di messaggi attraverso i quali una parte del proprio popolo desidera esprimere il suo amore per un simbolo della storia nerazzurra".

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