Il Real Madrid "trema": Benzema positivo al Covid

SPAGNA

L'attaccante francese ora dovrà sottoporsi alla quarantena obbligatoria

Il Real Madrid ha annunciato che Karim Benzema è risultato positivo al COVID-19. Prima di poter tornare a lavorare con la squadra in vista della ripresa della Liga, l'attaccante francese ora dovrà sottoporsi prima alla quarantena obbligatoria e poi a nuovi test. Reduce dalla delusione agli Europei, Benzema era rientrato ieri dalle vacanze. Getty Images

Mentre dalle pagine di Marca arrivano indiscrezioni su un imminente rinnovo di contratto fino al 2023, per Benzema la stagione inizia col piede sbagliato. Appena arrivato a Madrid, il bomber francese è risultato infatti positivo al Covid e non potrà mettersi subito al lavoro insieme ai compagni in vista dell'inizio del campionato.