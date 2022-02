Il pullman del Benevento colpito da una grossa pietra: grande spavento ma nessun ferito

Il pullman sul quale stava viaggiando la squadra di calcio del Benevento per raggiungere Perugia per la partita di serie B prevista oggi pomeriggio al Curi, è stato colpito da una grande pietra che ha mandato in frantumi il vetro anteriore. Nessuno, fortunosamente e miracolosamente, è rimasto ferito. Il fatto è accaduto venerdì sera lungo la E45, la statale 3 bis Tiberina, nei pressi di Todi. A riferire il fatto il portale Umbria 24 che nel raccontare l'accaduto ha sottolineato la prontezza di riflessi dell'autista del pullman che ha evitato che il mezzo urtasse altri veicoli.