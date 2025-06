Il Pallone d'Oro è un affare tutto del Psg: Luis Enrique vota Dembélé, ma Donnarumma...

Nella finale dell’Allianz Arena di Monaco, Dembélé non ha trovato la via del gol ma ha servito due assist determinanti: uno per il raddoppio firmato da Désiré Doué, l’altro per il sigillo di Khvicha Kvaratskhelia. Nonostante non abbia segnato, è stato il cervello offensivo della squadra, seminando il panico nella difesa nerazzurra con i suoi movimenti e costringendola costantemente a rincorrerlo, anche in fase di non possesso, dove ha guidato il pressing come un veterano. Un attaccante completo, il prototipo ideale per ogni allenatore. E se a questo si aggiunge anche la quantità impressionante di gol, è facile capire perché Luis Enrique sia più che soddisfatto: è semplicemente fiero di avere tra le mani la miglior versione di Ousmane Dembélé.