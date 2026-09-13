Il Napoli non è ancora guarito ma questo centrocampo e alcune staffette possono raddrizzare la situazione in stile Allegri

Ci sono ancora delle lacune su cui lavorare, questo è ovvio. In questo momento, Hojlund sta attraversando una fase negativa. Gioca molto di sponda, ma non ha la potenza che aveva mostrato fino alla partita di San Siro contro l'Inter. Non è del tutto colpa sua, perché comunque la squadra non lo aiuta moltissimo. Il problema è che deve giocare almeno tre quarti di ogni partita, perché Lucca non ha ancora quella personalità che potrebbe consentirgli di avere più spazio. Ecco perché Allegri avrebbe desiderato avere un attaccante alternativo in più, magari affidando lo stesso Lucca a qualche allenatore in grado di farlo crescere (in prestito). Un po' sotto i livelli abituali Politano, timido nelle sua giocate offensive. Vergara ha la buona volontà di sempre, ma qualche volta, soprattutto giocando a sinistra e non potendo rientrare sul suo piede forte, pasticcia un po'. In assoluto, è proprio la fase offensiva che fatica, ma si sa che le squadre di Allegri non sono mai troppo sbilanciate in avanti.