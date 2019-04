Il Monza veste Lotto: ecco le nuove divise L'ad Adriano Galliani: "Grande gioia per questa partnership con un marchio prestigioso" Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



15/04/2019

Nuove magliette per il Monza di Berlusconi. Le divise, griffate Lotto, sono state presentate presso la suggestiva sala stampa dell’Autodromo di Monza. Il contratto, di durata quadriennale, avrà inizio il prossimo primo Luglio e riguarderà la fornitura dell’abbigliamento tecnico di tutte le squadre del Club biancorosso. A tal riguardo, la Società Sportiva Monza ringrazia l’attuale sponsor tecnico Boxeur Des Rues, il cui contratto terminerà il 30 Giugno 2019. La presentazione alla stampa è l’occasione, non solo per svelare in anteprima la maglia della prossima stagione sportiva con il nuovo logo societario “AC MONZA”, ma anche per suggellare la sinergia con l’autodromo cittadino, che in qualità di City Partner sarà presente con il proprio logo sul colletto come segno distintivo della maglia.

GALLIANI: "GRANDE GIOIA E MARCHIO PRESTIGIOSO" "È con grande gioia che ci apprestiamo a vestire un prestigioso marchio sportivo come Lotto", ha commentato l’ A.D. Adriano Galliani - "partner che ci accompagnerà nel nostro prestigioso progetto. Lotto nel corso della sua storia aziendale ha vestito grandi Club come grandi campioni del calcio e di altri sport. Voglio ringraziare per questo ‘matrimonio sportivo’, l’amico Andrea Tomat, presidente di Lotto che ritrovo dopo anni. Mi auguro che insieme si possano rivivere esaltanti emozioni sportive. Ringrazio il presidente dell’autodromo Giuseppe Redaelli e il Direttore Generale Pietro Benvenuti per aver accettato di accompagnarci nel nostro progetto diventando City Partner. Siamo orgogliosi di poter condividere questo nostro percorso di crescita con un brand che, per mezzo della sua grande storia, ha reso Monza conosciuta in tutto il mondo. Non dimentico di salutare Boxeur des Rues, dal quale ci congederemo al termine di questa stagione, dove siamo impegnati per il rush finale che vale la promozione e la Coppa Italia".

Andrea Tomat, Presidente di Lotto ritrova al suo fianco Berlusconi e Galliani, con i quali aveva già collaborato tra il 1993 e il 1998 all’epoca del Milan, vincendo una Champions League, una Supercoppa europea, due Scudetti e una Supercoppa italiana: "Siamo entusiasti di accompagnare come sponsor tecnico il progetto del Monza insieme ai protagonisti indiscussi della storia del calcio italiano che, alla guida di un eccellente staff tecnico e dirigenziale, hanno l'ambizione di portare il Monza verso traguardi importanti. In oltre 45 anni di storia, Lotto ha accompagnato i più grandi campioni e ha vestito alcuni tra i più prestigiosi club nazionali e internazionali scendendo in campo nella più sfidanti occasioni. Le nuove divise del Monza saranno espressione del design e della qualità italiani, ma anche della grande passione di Lotto per lo sport e per il calcio in particolare".

LE NUOVE DIVISE HOME:

Dal punto di vista tecnico la maglia home è realizzata in un nuovo tessuto di poliestere Shiny STP costituito da due differenti filati, uno lucido e l’altro opaco, a lavorazione jacquard con effetto striato. I pantaloncini sono in poliestere Stretch 145 in microfibra dalla texture uniforme, setosa e morbida. Questo materiale garantisce un ottimo comfort e una piacevole sensazione durante la performance sportiva.



Molti i dettagli che impreziosiscono la maglia per le partite casalinghe: il rosso è il colore dominante su cui contrasta una banda bianca che richiama le maglie del passato. Il patch dello scudetto, posizionato sul petto, è realizzato con una base in tessuto con dettagli in micro-iniezione. Il colletto smacchinato a V a polo si caratterizza per un design a righe bicolor bianco-grigio a contrasto e di spessori differenti che danno vita a un gioco di interruzione tra i colori. Sul retro del colletto è presente il logo dell’autodromo di Monza. Gli shorts sono bianchi con una banda rossa e grigia laterale che richiama il gioco di colore sul colletto della maglia. I calzettoni sono rossi con banda bianca sul polpaccio.



AWAY:

La maglia away si presenta con gli stessi tessuti della prima, in colore bianco con banda rossa. Il colletto smacchinato in questo caso è a giro, con lo stesso gioco di interruzione tra le righe bicolor. Questa versione inoltre è caratterizzata dallo spallone doppiato in Poly Stretch 145, sempre con il logo dell’autodromo di Monza sul retro del collo.



I pantaloncini sono rossi con banda laterale bianco-grigia che richiama i dettagli sul colletto. I calzettoni sono bianchi con banda rossa sul polpaccio.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X