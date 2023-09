Il Milan testa subito Lukaku: Mou contro il tabù Pioli

STASERA ROMA-MILAN

I rossoneri all'Olimpico per restare in vetta alla classifica a punteggio pieno, ma i giallorossi hanno bisogno di punti per rilanciare il proprio campionato

© Getty Images E mentre passano frenetiche le ultime ore di mercato, il tempo che scorre porta dritto alla super-sfida dell'Olimpico già, alla terza giornata, un bel bivio stagionale. Roma-Milan, in campo alle 20.45, sarà già molto indicativa di quello che la stagione potrebbe raccontare. Da una parte Stefano Pioli, a caccia del terzo successo in tre partite e determinato a rimanere in testa alla classifica. Dall'altra José Mourinho, fresco di sbornia Lukaku e pronto a rilanciare le azioni dei giallorossi, reduci da un solo punto nelle prime due uscite stagionali. In mezzo un mare di passione, quella romanista, per un mercato che ha risollevato animi un po' sopiti e fa sognare.

Il centro di gravità permanente è Romelu Lukaku, teoricamente destinato alla panchina almeno inizialmente ma, filtra da Roma, pronto a dare il suo contributo alla causa. Le attenzioni saranno certamente rivolte su di lui, atteso da Mourinho ma in qualche modo anche da Pioli, che ne ha parlato come "ottimo colpo", aggiungendo un "sulla carta" che la dice lunga su quanto possa essere ampia la distanza tra aspettative e realtà dei fatti. Di certo Big Rom, anche non in perfette condizioni, può essere un fattore. Oltre all'entusiasmo porta fisicità e una certa attitudine a rompere le scatole al Milan.

D'altra parte i rossoneri sembrano, fin qui, maggiormente tarati. Le prime due gare di campionato hanno detto che la nuova rosa messa a disposizione di Pioli funziona e che gli innesti hanno alzato non poco il livello qualitativo della squadra. Pulisic su tutti, chiaramente, già in gol due volte in due partite, ma anche Reijnders e Loftus-Cheek, che hanno dato una bella iniezione di fisicità e pericolosità al Diavolo. Il Milan sarà quello già visto contro Torino e Bologna, nella Roma, senza Dybala, il peso dell'attacco sarà inizialmente affidato a Belotti con El Shaarawy a supporto. Pioli e Mourinho apriranno la stagione dei match scudetto: all'Olimpico il primo verdetto dell'anno.

