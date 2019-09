Il Milan per l'aggancio, l'Inter per l'allungo: i numeri di un derby quanto mai imprevedibile

Ore 20.45, Milan-Inter: il derby numero 171 in Serie A. Giampaolo contro Conte, Piatek contro Lukuku. Ma non solo, ovviamente. I rossoneri giocano per l’aggancio, i nerazzurri per tenere la testa solitaria della classifica. Ma come arrivano le due squadre all’appuntamento di San Siro? Le prime tra giornate dicono 3 vittorie su tre per l’Inter, 1 ko e 2 successi per il Milan, 7 gol fatti per i nerazzurri, 2 per i rossoneri, 1 sola rete subita da entrambe le squadre che hanno dunque le difese meno perforate del campionato. Due i marcatori milanisti, 5 quelli interisti. Vediamo nel dettaglio i numeri della super-sfida.

I NUMERI DEL DERBY

- Quello di stasera è il 171º derby della Madonnina in Serie A: i nerazzurri sono avanti nel bilancio per 64 successi a 51. Sono invece 55 i pareggi.

- Gli ultimi precedenti non sorridono ai rossoneri con l’Inter che è rimasta imbattuta negli ultimi sei derby in campionato contro il Milan (3V, 3N): i nerazzurri non arrivano a sette di fila dal 1999. L'Inter è rimasta imbattuta negli ultimi otto confronti in Serie A disputati nel girone d'andata contro il Milan (6V, 2N). Nel parziale i nerazzurri hanno tenuto cinque volte la porta inviolata.

- Negli ultimi derby la partita è sempre stata molto combattuta con nove degli ultimi 10 gol tra Milan e Inter in Serie A segnati nel secondo tempo: fa eccezione la rete di Vecino al 3º minuto del derby di ritorno della scorsa stagione.

- Nella storia della Serie A solo sei volte Milan e Inter si sono affrontate entro la 4ª giornata: Inter imbattuta nel parziale grazie a due pareggi per 1-1 seguiti da quattro successi (tutti impreziositi da clean sheet). Sono, infine, tre i precedenti tra Milan e Inter in Serie A a settembre: perfetto equilibrio con un successo per parte e un pareggio.

- Sono 85 i confronti in Serie A tra Milan e Inter con i rossoneri squadre ospitante: 31 successi nerazzurri, 29 quelli rossoneri e 25 i pareggi. L'Inter ha vinto l'ultimo derby di Serie A in casa del Milan: i nerazzurri non trovano due successi di fila in casa dei rossoneri nella competizione da ottobre 2012, due successi rossoneri e tre pareggi nelle cinque gare precedenti.

- Il Milan ha realizzato due gol in questa Serie A: nell’era dei tre punti a vittoria solo due volte i rossoneri avevano segnato così poche reti dopo le prime tre partite di campionato. Dall'altra parte un solo gol subito dopo le prime tre partite stagionali di un campionato di Serie A è il miglior risultato per i rossoneri dal 2006/07.

- Il Milan ha vinto le ultime quattro partite casalinghe in Serie A, subendo una sola rete: i rossoneri non arrivano a cinque successi interni consecutivi dall’agosto 2014. Nelle ultime otto partite di Serie A, il Milan ha collezionato sei successi e due sconfitte: non registra nove partite senza pareggi nella competizione dall'ottobre 2017 (quando chiuse la striscia con una sconfitta contro l'Inter).

- L’Inter è al primo posto in classifica in solitaria per la prima volta dal termine della 16ª giornata della Serie A 2017/18. Dopo aver conquistato i tre punti in tutte le prime tre giornate di questo campionato, l’Inter va a caccia del quarto successo: nel XXI secolo, solo in tre occasioni l’Inter ha vinto tutte le prime quattro partite stagionali di Serie A (2002/03, 2015/16 e 2017/18). L’Inter ha inoltre vinto quattro delle ultime sei trasferte di Serie A (1N, 1P): tanti successi quanti nelle precedenti 11 gare esterne per i nerazzurri.

- Sfida tra le due migliori difese di questo campionato (solo un gol incassato sia dal Milan che dall’Inter) e tra le due squadre che hanno subito meno conclusioni nello specchio (otto il Milan, nove l’Inter, come Bologna e Verona). La difesa rossonera sta registrando un ottimo rendimento non solo nel corso del campionato 2019/20. Infatti, nell’anno solare 2019, nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata più volte rispetto al Milan in Serie A: 10 clean sheet per i rossoneri, mentre sono nove quelli collezionati dall’Inter.

- Inter (598) e Milan (560) sono due delle tre squadre che hanno effettuato in media più passaggi finora nella Serie A 2019/20 - tra loro il Napoli (584).

- Antonio Conte ha vinto 4 derby su quattro a Torino quando allenava la Juve (anche se in uno era squalificato e in panchina andò Alessio), e non ha mai perso contro il Milan da quando fa l’allenatore (6 vittorie e tre pareggi)-

- Marco Giampaolo ha disputato 6 derby (da allenatore del Genoa contro la Samp) e ne ha vinti 4. Due i pareggi.

- I due tecnici è la prima volta che si sfidano in un match di Serie A