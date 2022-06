Il Milan batte ancora Inter e Juve: ha la rosa più ricca della Serie A

Grazie al lavoro di Stefano Pioli e alla conquista dello scudetto, il Milan batte ancora una volta Inter e Juventus, diventando il club italiano con la rosa più preziosa del campionato per la prima volta dopo 10 anni. Per i rossoneri, in poco meno di un anno, l'impennata è stata clamorosa, passando dai 456 milioni di valore dello scorso luglio ai 522,4 di oggi. Secondo i dati di Transfermarkt, al secondo posto i bianconeri (con 520,9 milioni) e al terzo i nerazzurri (con 514,7 milioni).