"Il manuale del fuoriclasse": un libro spiega come diventare campioni

Gli autori, Jean-Christophe Cataliotti e Lucio Schiuma, raccontano i segreti di chi ha fatto la storia del calcio

Ai massimi livelli del calcio si può arrivare in vari modi: per doti naturali innate, per una forza di volontà devastante, per una combinazione di questi fattori o a volte anche semplicemente per molta fortuna. Scartando quest’ultima ipotesi, “Il Manuale del fuoriclasse” si pone l’obiettivo di percorrere tutte le altre, con una serie di consigli, di riferimenti al presente e al passato, di indicazioni operative che possono aiutare un ragazzo a costruire la propria carriera professionale. twitter

Ovviamente si parte dagli esempi e il libro cita ovviamente quelli più vicini alla mentalità dei ragazzi di oggi. Non a caso il primo capitolo è dedicato a Cristiano Ronaldo e ha come sottotitolo “Come avere successo grazie alla cultura del lavoro”. Le prime righe, proprio sopra lo straordinario palmarés di CR7, sono una citazione dello stesso campione: “Io mi impegno sempre al massimo. Per vincere in qualsiasi cosa mi cimenti. Ogni giorno, in ogni allenamento. Per questo, poi, vinco le partite”. Ovviamente Cristiano Ronaldo è solo uno dei protagonisti del libro. Ci sono anche Messi, Ronaldo Fenomeno, Cruyff, Platini, Van Basten, Maradona, Pelé e non solo. Il messaggio che viene trasmesso è semplice ma complicato allo stesso tempo: niente è impossibile. Un libro che si può leggere tutto d’un fiato oppure pezzetto per pezzetto, memorizzando la lezione di ogni campione raccontato e raccontante.

Gli autori di questo libro hanno lo spessore per poter discettare di argomenti così apparentemente semplici eppure così complicati. Jean-Christophe Cataliotti è un avvocato e procuratore sportivo che tra le varie attività organizza anche corsi specifici per tutti coloro che vogliono provare a lavorare nel calcio, con particolare attenzione alla figura dell’osservatore oltre ovviamente a quella del procuratore. Lucio Schiuma è un mental coach ma anche uno scrittore già insignito di importanti riconoscimenti come il premio Coni e il premio Andrea Fortunato. Ecco perché leggendo il Manuale e partendo da una base tecnica adatta alla professione calcistica si può davvero pensare di ottimizzare un patrimonio e di raggiungere livelli elevati.

Jean-Christophe Cataliotti / Lucio Schiuma

IL MANUALE DEL FUORICLASSE

Prefazione di Moreno Torricelli

Ugo Mursia editore

Pagine 298

€ 18,00