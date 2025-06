Il Lecce in ritiro a Bressanone dal 21 luglio

Comincia a delinearsi la stagione calcistica 2025-2026 del Lecce che sarà ai nastri di partenza per la quarta stagione consecutiva del campionato di serie A. In attesa di ufficializzare, probabilmente entro fine settimana, la nuova conduzione tecnica affidata a Eusebio Di Francesco, il sodalizio salentino ha definito la sede del ritiro precampionato. I giallorossi saranno al lavoro in Trentino-Alto Adige, a Bressanone (Bolzano), dal 21 luglio al 4 agosto. Il gruppo squadra alloggerà presso l'Hotel Dominik, mentre le sedute di allenamento si svolgeranno presso il centro sportivo di Naz-Sciaves. I calciatori saranno suddivisi in due gruppi: il primo si radunerà in sede venerdì 11 luglio, il secondo una settimana dopo. Per sabato 12 luglio e nei giorni successivi sono stati programmati i test da campo, presso l'Acaya Golf, mentre le visite mediche saranno al Centro Biolab di Cutrofiano. La partenza per il ritiro di Bressanone è prevista per lunedì 21 luglio.