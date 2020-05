Il giovane Totti: "Zeman? Decidiamo noi la formazione"

Guida al Campionato, stagione 1998/99. Un giovane Francesco Totti (all'epoca 22enne) viene intervistato in diretta dal compianto Alberto D'Aguanno. In studio c'è Gene Gnocchi che non perde occasione per stuzzicare il Pupone. "E vero che Zeman è così lento a parlare che quando dà la formazione la finisce che la partita è già cominciata da 20 minuti?". La risposta, scherzosa, del talento giallorosso è da titolo: "La formazione comincia a comunicarla un quarto d'ora prima della partita, così quando entriamo in campo la decidiamo noi!".