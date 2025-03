Il Genoa omaggia il Boca per i 120 anni con una maglia speciale

Una maglia per celebrare i 120 anni del Boca Jr. La indosserà il Genoa sabato nella sfida contro la Juventus a Torino. Un omaggio al club argentino che nel 1905 fu fondato da immigrati arrivati dall'Italia molti dei quali proprio dalla Liguria e in particolare da Genova, tanto che sul retro della "camiseta" appare sempre in bella vista la scritta "Xeneizes" (Genovesi). Una scelta "unilaterale" quella del club più antico d'Italia come ha spiegato l'ad rossoblù Blazquez alla presentazione avvenuta nella suggestiva sede del Museo dell'emigrazione italiana alla Commenda di Prè, nel cuore del centro storico del capoluogo ligure. "La maglia è un omaggio che facciamo noi al Boca. Per rispetto all'istituzione e alla grande realtà del Boca" ha detto Blazquez che ha poi annunciato che la sfida con la Juventus in campionato sabato verrà trasmessa oltreoceano. "Ci hanno comunicato che sarà trasmessa in orario prime negli Stati Uniti sul canale Cbs Sport e siamo molto contenti, perché questa è una grande partita con la Juventus. Sarà una grande occasione per noi. Per mostrare un po' quello che sta facendo qui a Genova". Blazquez ha aggiunto: "30 anni fa ho vissuto tre anni in Argentina ed ho seguito il Boca dal vivo proprio nella Bombonera, mi sembra incredibile oggi potere omaggiare quel club come dirigente del Genoa". Il lancio della maglia è stato accompagnato da una campagna social con alcuni video dedicati e fotografie firmate dal celebre fotoreporter Sam Alexander Gregg. Alla presentazione hanno partecipato anche il presidente del Mei, Paolo Masini, il dg del Genoa Flavio Ricciardella e quale reggente della Fondazione Genoa Beppe Costa, già presidente di Palazzo Ducale. Per le istituzioni i due assessori allo sport di Regione Liguria Simona Ferro e del Comune Alessandra Bianchi. La maglia sarà poi acquistabile online sullo store ufficiale del club rossoblù e nel negozio ufficiale di Via XX Settembre.