Il futuro di Dusan: Fenerbahce in pressing, Milan alla finestra ma attenzione a Newcastle e Chelsea

È finita da poco ma in realtà era finita da tempo, da quel "ci vediamo a fine campionato" buttato lì da Damien Comolli quando sembravano esserci segnali distensivi tra Dusan Vlahovic e la Juventus. Su certi principi, il dialogo non è ma stato realmente riaperto. C'era stata se mai una svolta tecnica, con il prezioso ritorno del giocatore dopo l'infortunio, le dichiarazioni di stima da parte di Spalletti, il riavvicinamento del pubblico al suo numero 9. Solo quello, però, perché vale la pena di ricordare quali sono - da sempre - le richieste del procuratore Darko Ristic e del padre del giocatore: contratto triennale non inferiore agli 8 milioni netti e un premio alla firma di circa 20 milioni. La Juve non si è mai avvicinata a queste cifre.