Razzismo, il Fenerbahce difende Mourinho: "Patetica calunnia"

Il vicepresidente del Fenerbahce, Acun Ilicali, ha difeso il suo mister e ha rispedito le accuse al mittente: "Se dico che corri come un coniglio, non significa che sei un coniglio. Se dico che salti come una scimmia, non intendo che sei una scimmia". Poi è arrivato anche un comunicato ufficiale da parte del club: "Una dichiarazione rilasciata dal nostro direttore tecnico Jose Mourinho dopo la partita è stata completamente estrapolata dal contesto e si è cercato di distorcerla deliberatamente", l'attacco della lettera. "Come ogni persona di buon senso può vedere e capire, queste dichiarazioni usate da Jose Mourinho per descrivere l'eccessiva reazione dello staff tecnico della squadra avversaria alle decisioni dell'arbitro durante la partita non possono in alcun modo essere associate al razzismo. Cercare di dipingere questa dichiarazione come razzista è un approccio del tutto malizioso. Vorremmo informare il pubblico che useremo i nostri diritti legali riguardo a questa patetica calunnia che è stata fatta per portare la competizione fuori dal campo, cambiare l'agenda e manipolarla”.