Il docente che ha interrogato Suarez: "Sfruttiamo il covid, non facciamo entrare nessuno"

LE INTERCETTAZIONI

Le intercettazioni telefoniche stanno facendo un po' più di chiarezza su quanto avvenuto nei giorni precedenti il famigerato esame di italiano di Luis Suarez. Secondo la ricostruzione del Corriere della sera il direttore dell'Università per stranieri di Perugia Simone Olivieri, parlando con Lorenzo Rocca, il professore che dovrà esaminare il calciatore del Barcellona, parla delle possibilità future che si potrebbero aprire dopo il test del giocatore: "Ho parlato con i dirigenti della Juventus, dopo Suarez facciamo un accordo, ci mandano i calciatori della Primavera".

In un altra intercettazione, lo stesso Olivieri afferma: "Mi ha chiamato Paratici il ds della Juve per Suarez" e, rivolgendosi a Rocca: "Tocca fare le cose per bene altrimenti passiamo per mercenari". Il docente che dovrà esaminare Suarez sembra preoccupato: "Non potremo fare irregolarità su irregolarità". Poi, però, sembra trovare la soluzione: "Possiamo sfruttare 'sta cosa del covid, che il pubblico non può entrare". E in un altro momento aggiunge: "Tanto con le norme post coronavirus basta solo l'orale". La certezza, insomma, è che fosse chiaro a tutti che l'esame doveva essere qualcosa di molto simile a una farsa.