"Sarà un giocatore importante, ne sono più che sicuro. Con noi è stato protagonista di stagioni incredibili. Mi auguro, ma so che sarà così, faccia lo stesso per il Milan". Così Fredi Bobic, dg dell'Eintracht Francoforte, a proposito di Ante Rebic. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport il dirigente ha spiegato come si è sviluppato l'affare con i rossoneri: "Boban sapeva da circa un mese che ero interessato ad André Silva, ma la trattativa vera e propria è iniziata appena tre giorni prima della chiusura del mercato".