Il Crystal Palace ricorre al Tas contro retrocessione in Conference League

Il Crystal Palace ha portato la sua battaglia con la Uefa al Tribunale Arbitrale dello Sport, presentando ricorso contro la retrocessione in Conference League, la prossima stagione. Il Tas, con sede in Svizzera, ha confermato martedì che il club della Premier League ha presentato ricorso contro l'organo di governo del calcio europeo. Il tribunale afferma che il processo sarà accelerato e che la decisione sarà presa entro l'11 agosto. Il Palace si è assicurato la qualificazione all'Europa League, la seconda divisione, vincendo la FA Cup. Ma la Uefa ha retrocesso il Palace dopo averlo ritenuto in violazione delle norme sulla proprietà multi-club a causa dei suoi legami con il club francese del Lione tramite l'imprenditore americano John Textor.