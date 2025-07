Theo, uscita social con la maglia dedicata a Paolo Maldini: la foto è virale

Ancora in vacanza dopo aver firmato con l'Al-Hilal con tanto di addio polemico al Milan, Theo Hernandez non ha ancora dimenticato i rossoneri. Soprattutto Paolo Maldini, visto che il terzino ha postato una foto su Instagram in quale indossa una maglia dedicata all'ex dt dei meneghini. Nella maglia si vedono diversi scatti di Maldini in azione e la scritta grande 'Capitano'. Lo scatto è già virale e c'è già chi interpreta sui social l'uscita del francese come l'ennesima frecciata all'attuale dirigenza del Milan, già attaccata al momento dei saluti.