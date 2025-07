Juve, la verità su Cambiaso al City: "Hanno dovuto investire in altri ruoli"

A gennaio sembrava tutto apparecchiato perché l'operazione andasse in porto. Poi, all’improvviso, non se n'è fatto più nulla: Andrea Cambiaso e il Manchester City si sono soltanto sfiorati. Sembrava che Guardiola fosse pronto a fare pazzie per l'esterno della nazionale, spingendosi a offerte fino a 70 milioni di euro: "Questo non lo so, secondo me si stava parlando di 45-50 milioni" svela l'agente del calciatore, Giovanni Bia, ai microfoni di Sky Sport. L'interesse del di Pep però era cosa seria: "Siamo stati informati e abbiamo dato la disponibilità, cercando di capire come andasse la trattativa. Poi purtroppo non è andata in porto perché in quel momento il City ha avuto problemi seri ed è dovuto intervenire sul mercato comprando Khusanov, Reis e Nico Gonzalez". Non avendo mai trovato un accordo con la Juventus, il City non ha mai potuto parlare direttamente con il calciatore e il suo entourage, come ha sottolineato Bia: "Noi non siamo mai entrati nella trattativa perché parlavano i due club, poi nel giro di pochi giorni hanno dovuto investire quei soldi su altri ruoli e la trattativa è sfumata".