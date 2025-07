Buonfiglio: "Da Nazionale segnale importante a movimento femminile"

"Un mese fa sono stato eletto presidente del Coni e mai avrei immaginato che dopo un mese sarei stato qui con delle atlete che ci hanno rese tutte orgogliosi. Grazie per averci ricevuto nella casa degli Italiani". Lo ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio parlando in occasione dell'incontro della Nazionale di calcio femminile con il presidente della Repubblica al Quirinale. Queste ragazze "hanno dato un segnale allo sport italiano e a quello femminile, con tanti italiani che hanno seguito il vostro percorso. Da ex atleta mi sono emozionato, oggi siete una squadra da battere e l'importante è porsi sempre degli obiettivi", ha aggiunto. "A noi sportivi è stato chiesto anche di più essere un modello di comportamento nella vita di tutti i giorni, perchè tanti giovani ci guardano. Presidente, sono onorato di essere qui e le assicuro che lo sport italiano al servizio del nostro paese ci renderà sempre orgogliosi per il messaggio di determinazione, voglia di essere protagonisti, che portiamo in tutto il mondo", ha ribadito. "Per fare questo è necessario impegnarsi con determinazione, passione ed entusiasmo. Mi complimento con voi, siete forti", ha concluso.